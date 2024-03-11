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İtalya'da skandal olay! Teknik direktör rakip oyuncuya kafa attı

İtalya Serie A'da küme düşme hattında yer alan Lecce ile Verona karşı karşıya geldi. Heyecanlı geçen maçta bir anda saha karıştı. Maçın bitiş düdüğüyle beraber sahaya giren Lecce Teknik Direktörü Roberto D'Aversa, rakip takımın oyuncusuna kafa attı. İşte detaylar...

11 Mart 2024 | 13:33
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İtalya Serie A'da 28. hafta karşılaşmasında Lecce ile Hellas Verona karşı karşıya geldi. Hellas Verona deplasmanda Lecce'yi 1-0 mağlup etti. Heyecan dozajı yüksek karşılaşmada saha bira anda karıştı.

TEKNİK DİREKTÖR, RAKİP FORVETE KAFA ATTI

Karşılaşmanın son düdüğüyle birlikte Lecce Teknik Direktörü Roberto D'Aversa, sahaya daldı ve Verona forveti Thomas Henry'nin üzerine yürüdü. Sinirlerine hakim olamayan D'Aversa, Henry'e kafa attı. Yaşanan olayın ardından arbede çıkarken hakem, teknik direktör ve futbolcuya kırmızı kart gösterdi.

D'AVERSA: ÖNCEDEN PLANLANMIŞ BİR ŞEY DEĞİLDİ

Maçın ardından Sky'a konuşan Lecce Teknik Direktörü Roberto D'Aversa, "Maçın son dakikalarında bazı provokasyonların olduğu heyecanlı bir final vardı. Sonra Henry ve ben temasa geçtik, bu hareketi görmek hoş değildi, niyetim herkesi ayırmaktı ama o kışkırtmaya devam etti. Kesinlikle sahaya bir şey için girmedim. Bir oyuncuya kafa atmak önceden planlanmış bir şey değildi. Verona yöneticileriyle zaten konuştum. Bunun için özür dilerim.

LECCE'DEN ÖZÜR

Lecce'den maç sonu yapılan açıklamada saldırı kınanırken, D'Aversa'nın maç sonunda Henry ile telefon görüşmesi gerçekleştiği belirtildi ve futbolcudan özür dilendi.

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