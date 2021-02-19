Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Yeni Adana Stadı açılışında konuştu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yeni Adana Stadı'nda açıklamalarda bulundu. Bakan Kasapoğlu, "Stadımızın ve tüm yatırımlarımızın değerli Adana halkı için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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