Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu Yükseköğretim Kurulu ile yapılan iş birliği protokol töreninde konuştu!
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile Gençlik ve Spor Bakanlığı - Yükseköğretim Kurulu arasındaki iş birliği protokol törenine katıldı. İşte detaylar...
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