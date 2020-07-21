21 Temmuz 2020, Salı
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Gençliğim Eyvah 6. bölüm tek parça izle! Gençliğim Eyvah son bölümde neler oldu?
ATV'nin sevilen dizisi Gençliğim Eyvah, yeni bölümüyle izleyicilerle buluştu. Peki, Gençliğim Eyvah son bölümde neler oldu? Gençliğim Eyvah son bölümünü kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler arama motorlarına "Gençliğim Eyvah 6. bölüm izle" ve "Gençliğim Eyvah son bölüm izle" yazarak son bölüme ulaşmaya çalışıyor. Haberimizden Gençliğim Eyvah 6. bölümü tek parça olarak izleyebilirsiniz...
21.07.2020
Zekeriya, Arif'in dükkanında gizlice çalışmaya devam ederken Arif başta olmak üzere herkes bu durumdan şüphelenmeye başlamıştır. Arif ve Zekeriya'nın affedilmemesi, tüm mahalleyi etkileyen bir hale geldiğinde Muhtar, duruma el koyar. Bu sırada Ahmet'in kalbi fazlasıyla kırılmıştır. Hem Azra tarafından reddedilmiş, hem de Zola'nın gözleri önünde rencide edilmiştir. Belki de en iyisi artık vazgeçmektir. Ama hiç tahmin etmediği bir şekilde kendini Zolayla omuz omuza dövüşürken bulacaktır. Bu dayanışma, kırgınlıkların son bulmasını mı sağlayacak, yoksa her şeyi daha büyük bir çıkmaza mı sürükleyecektir?
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