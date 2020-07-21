İrfan Buz: Süper Lig'e yükselmek istiyoruz

Bursaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, TFF 1. Lig play-off yarı finalinde Adana Demirspor ile oynayacakları ilk maç öncesi A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Buz, "Bu iki müsabakayı kazandıktan sonra finale çıkarak Süper Lig'e yükselmek istiyoruz." dedi.

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