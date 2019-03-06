06 Mart 2019, Çarşamba

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Gençlerbirliği'nde 2. Üzülmez dönemi

İbrahim Üzülmez: Sonuna kadar mücadele ettiğimiz zaman kalitemizin de ön plana çıkacağını düşünüyorum. Altay ile zor bir maç bizi bekliyor, oyuncularımıza inanıyoruz. Hem bizler, hem oyuncular, hem camia için hayırlı olmasını diliyorum.
06.03.2019

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