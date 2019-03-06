06 Mart 2019, Çarşamba

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Efsane kaleciye anlamlı tören

Hayatını kaybeden İngiltere Milli Takımı'nın efsane kalecilerinden Gordon Banks için cenaze töreni düzenlendi..
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