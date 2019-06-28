28 Haziran 2019, Cuma
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Futbolun kalbi Erzurum'da atacak
Futbol takımları için ulaşım, iklim ve konaklama bakımından dünyada en elverişli alanlardan birine kurulan Erzurum Yükek İrtifa Kamp Merkezi bu yıl 60'dan fazla takıma ev sahipliği yapacak. A Spor ekibi sizler için kamp merkezini gezdi...
28.06.2019
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