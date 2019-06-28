28 Haziran 2019, Cuma

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4 büyüklerin borsa değerlerinde son durum

4 büyüklerin borsa değerlerindeki son durum ve gelişmeleri GCM Yatırım ekonomisti Enver Erkan, A Spor'da yayınlanan Sabah Sporu'nda değerlendirdi.
28.06.2019

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