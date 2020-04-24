Felipe Melo ve eşinden ilginç egzersiz

Corona virüsü salgını nedeniyle liglere verilen arada evde çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, eşi Roberta Melo ile birlikte yaptığı ilginç egzersizi sosyal medya hesabından paylaştı.

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