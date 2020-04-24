UEFA hangi şartlarda tescile izin veriyor? Haldun Domaç yorulmadı

UEFA, liglerin tescili ile ilgili aldığı kararda esnekliğe gideceğini duyurdu. Daha önce Belçika Ligi tescil edilmiş ve UEFA yaptığı açıklamada, ligi tescil eden ülkelerin temsilcilerinin Avrupa kupalarına alınmayacağı bildirilmişti. Hollanda'dan benzer bir açıklama gelmesi üzerine UEFA, bu kararını esnetme kararı aldı. A Spor'un başarılı yorumcusu Haldun Domaç, UEFA'nın aldığı yeni kararı yorumladı.

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