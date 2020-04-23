23 Nisan 2020, Perşembe
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Çağlar Söyüncü'den çocuklara anlamlı destek!
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City forması giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü, bir başka milli futbolcu Cengiz Ünder'in başlattığı 23 Nisan kampanyasına destek verdi. 23 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından ihtiyaç sahibi olan 100 çocuğa eşofman takımı hediye ettiğini duyurdu.
23.04.2020
Yıldız futbolcu, Twitter hesabından paylaştığı videoda "Böylesine güzel bir günde ben de Cengiz Ünder'in ve diğer arkadaşlarımın bu güzel hediyelerine ek olarak okullarımızda ihtiyaç sahibi olan 100 kardeşime eşofman takımı hediye ediyorum. Nice 100 yıllara. #23Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun!" ifadelerini kullandı.
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