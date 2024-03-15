Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu: Riskli oynamayı seviyoruz
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk edecek Kasımpaşa'da teknik direktör Sami Uğurlu kritik maç öncesi A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
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