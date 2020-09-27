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Erman Toroğlu: Rıdvan Dilmen'den özür bekliyorum

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında futbol gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, Rıdvan Dilmen'in geçtiğimiz günlerde kendisiyle ilgili yaptığı açıklamalar sonrası Dilmen'den özür beklediğini söyledi.
27.09.2020
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