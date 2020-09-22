TURKUVAZ MEDYA GRUBU'NDAN KAMUOYUNA DUYURU

Turkuvaz Medya Grubu, yerli ve milli değerlere bağlılığı ilke edinmiş, bağımsız Türkiye hedefine inanmış, doğru bildiği değerlerden asla taviz vermeyen bir yayın topluluğudur.

Grubumuz, ülkemizin son yıllarda karşılaştığı siyasi ve ekonomik krizlerde, darbe ve darbe girişimlerinde, milletin ve temsilcilerinin yanında ölümüne mücadele etmiştir.

Turkuvaz Medya Grubu, darbeciler ve vesayet eliyle milletimizin değerlerinin çiğnenmesine rıza göstermemiş, bizzat bu melun süreçlerde milletinin ve onun lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında yer almıştır.

Gezi kalkışmasında, 17-25 Aralık darbe sürecinde, 15 Temmuz darbe girişiminde ve devletimizin terörle yaptığı mücadelede Televizyonlarımızın ve Gazetelerimizin sergilediği milli duruş herkesin malumudur.

Tüm bu süreçlerde milli iradenin yanında yer alan grubumuzun yönetimi ve çalışanları, yurt içi ve dışında başta FETÖ ve PKK olmak üzere birçok terör örgütünün hedefi olmuştur.

Millet iradesini yok sayan bütün vesayetçi yapılanmalar grubumuzu halen tehdit etmeye devam etmektedir.

Hal böyleyken, 20 Eylül Pazar gecesi spor yorumcusu Sayın Rıdvan Dilmen'in NTV Televizyonunda grubumuzla ilgili yaptığı konuşmalara istinaden bu açıklamayı yapmak zorunlu olmuştur.

Sayın Dilmen, grubumuzda 10 yılı aşkın süreyle yazarlık yapmıştır.

Kendisinin de bizzat tecrübe ettiği üzere yazıları, Sabah gazetemiz ve diğer mecralarımızda hiçbir müdahaleye tabi tutulmadan yayınlanmıştır.

Yayın ilkelerimizin gereği olarak köşe yazarlarımız ve yorumcularımız fikir ve düşüncelerini özgürce beyan etme ve yayınlama serbestliğine sahiptir. Yazar ve yorumcularımızın düşünceleri ve sonuçları kendilerini bağlar. Dilmen bu gerçeğin yakın şahitlerindendir.

Sayın Rıdvan Dilmen'in yazar ve yorumcularımızla girdiği polemiğe, grubumuzun üst yönetimi ve kurumsal yapısını karıştırması kabul edilemez.

Bir spor adamının meslek etiğine sığmayan grubumuza dönük mesnetsiz iddialarını şiddetle kınıyor, tekzip ediyoruz.

Ayrıca 21 Eylül tarihindeki konuşmasında Grubumuzla hiç bir ilişkisi bulunmayan insanlar ve fetö bağlantılı kişilerin yanında Grubumuzun ismini geçirmesi de akla ziyandır.

Yıllardır Türk sporuna büyük katkılar sağlayan medya grubumuz, bundan sonra da spor alanında yılmadan milletin sesi olmaya devam edecektir.

Sayın Dilmen, grubumuz ve üst yönetim kadromuza yönelik tüm mesnetsiz suçlama ve haksız iddiaları sebebiyle kamuoyu önünde özür dilemelidir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur…

Turkuvaz Medya Grubu

DİĞER