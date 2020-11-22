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Emre Sakçı: Kendimi bildim bileli suyun içindeyim

Fenerbahçeli milli yüzücü Emre Sakçı, A Spor'da yayınlanan Protokol tribününe konuk oldu. Sakçı, "Kendimi bildim bileli suyun içindeyim. Sudan başka bir şey bilmiyorum, yüzmeden başka bir şey bilmiyorum. Bu da hayatımda hoşuma giden bir detay." dedi.
22.11.2020
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