07 Aralık 2021, Salı

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Dünya Şampiyonu Semih Saygıner A Spor'a konuk oldu

Milli sporcumuz Semih Saygıner, Mısır'da düzenlenen 3 Bant Dünya Kupası'nda şampiyon olmuştu. Saygıner, Dünya 1 numarası Dick Jaspers'i 50-37 mağlup etmiş ve 7. şampiyonluğuna ulaşmıştı. Saygıner, A Spor'da canlı yayına katıldı, Saygıner, "İlk kariyerimi noktaladıktan sonra ismim dahi yoktu. İkinci kariyerime sıfırdan başladım. Kimse bana 'Sen eski şampiyonsun, gel seri başı yapalım.' demedi. Tüm elemeleri oynayarak geldim. Beklediğimden de zor oldu. Kimse bana inanmıyordu ama başarılı olmak için kendimi değiştirdim ve modernleştim. Birkaç yıl daha oynamayı düşünüyorum." dedi.
07.12.2021
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