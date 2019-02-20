20 Şubat 2019, Çarşamba
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Dev maç öncesi büyük gerginlik
Ağırsıklette merakla beklenen Anthony Joshua - Jarrell Miller maçı öncesinde ilk buluşma gerçekleşti. Boksta üç ağırsıklet kemeri sahibi Anthony Joshua'nın yeni rakibi Jarrell Miller olacak. Merakla beklenen maç öncesinde taraflar, müsabakanın gerçekleşeceği Madison Square Garden'da yüzleşti. Miller'ın Joshua'yı itmesinin ardından ikili uzun bir süre atıştı. Ardından basın toplantısına geçildi. Ancak Miller, sinirlerine hakim olamadı ve toplantıyı terk etti.
20.02.2019
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