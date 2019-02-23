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Milli dövüşçümüzden 25 saniyede nakavt!

MMA'in ONE Championship isimli kick boks turnuvasında Türkiye adına yarışan milli sporcumuz Saygid Guseyn Arslanaliev, Malezyalı rakibi Ev Ting'i 25 saniyede nakavt etti. Dagi lakaplı sporcumuzun bu nakavtı sosyal medyada gündem oldu.
23.02.2019

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