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Dev kulüplerden Kurban Bayramı mesajı

Avrupa'nın dört bir yanından dev kulüpler Kurban Bayramı nedeniyle sosyal medya hesaplarından kutlama mesajı paylaştı.
12.08.2019

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