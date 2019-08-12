12 Ağustos 2019, Pazartesi
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Dev kulüplerden Kurban Bayramı mesajı
Avrupa'nın dört bir yanından dev kulüpler Kurban Bayramı nedeniyle sosyal medya hesaplarından kutlama mesajı paylaştı.
12.08.2019
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