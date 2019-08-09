"VAR sistemi bu sene farklı olacak"

Merkez Hakem Kurulu Eğitim Danışmanı​ Jaap Uilenberg A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Hedefinin Süper lig'de genç ve hazır hakemler yetiştirmek olduğunu söyleyen ​Uilenberg, VAR sisteminin de bu sene farklı olacağını vurguladı.