09 Ağustos 2019, Cuma

A SPOR WEBTV

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"VAR sistemi bu sene farklı olacak"

Merkez Hakem Kurulu Eğitim Danışmanı​ Jaap Uilenberg A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Hedefinin Süper lig'de genç ve hazır hakemler yetiştirmek olduğunu söyleyen ​Uilenberg, VAR sisteminin de bu sene farklı olacağını vurguladı.
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