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Deprem anı bir aracın ön kamersından böyle görüntülendi

Hatay'ın Defne ilçesinde saat 20.04 sıralarında 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, çevre illerden de hissedildi. Bu depremden 3 dakika sonra 5,8 büyüklüğünde ikinci bir deprem gerçekleşti. 6,4 şiddetindeki deprem anları bir aracın ön cam kamerasına böyle yansıdı.

21 Şubat 2023 | 00:34
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