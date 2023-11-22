Çaykur Rizespor'da İlhan Palut: Milli takım heyecanına sahip olduk!
Son dakika spor haberi: Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, antrenman sonrası A Spor muhabiri Selman Kutlu'nun sorularını yanıtladı. Tecrübeli teknik direktör A Milli Takım'ın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki performansını ve Rizespor'un son durumunu değerlendirdi. İşte Palut'un sözleri...
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
08:32
"Milli takım heyecanına sahip olduk!" 22 Kasım 2023 | 12:00
02:42
Başkan Erdoğan'dan millilere tebrik! 22 Kasım 2023 | 12:00
00:23
Maç esnasında fenalaşarak hayatını kaybetti! 12 Kasım 2023 | 12:00
00:32
Ronaldo'dan Messi tepkisi! 31 Ekim 2023 | 12:00
03:34
Kim Milyoner Olmak İster’de Taha Akgül'e Naim Süleymanoğlu sorusu! 30 Ekim 2023 | 12:00
02:51
İşte UEFA'dan EURO 2032 Avrupa Şampiyonası tanıtım klibi! Türkiye ve İtalya... 10 Ekim 2023 | 12:00
01:06
Erman Toroğlu'dan flaş hakem yorumu 08 Ekim 2023 | 12:00
04:36
Buse Tosun'dan şampiyonluk sözleri! 22 Eylül 2023 | 12:00