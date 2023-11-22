Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan A Milli Futbol Takımımıza tebrik telefonu
SON DAKİKA: A Milli Futbol Takımımız, Galler ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak grubunu lider olarak tamamladı. Mücadeleden sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ay-yıldızlıları arayarak tebrikte bulundu. İşte o anlar...
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