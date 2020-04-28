Cafu yıllara meydan okuyor! Aynı hareketi yeniden yaptı

İtalya'da Roma ve Milan formalarıyla gösterdiği performansla futbol tarihinin unutulmaz isimleri arasında yer alan Cafu, hünerlerini sergilemeye devam ediyor. Corona virüsü salgını nedeniyle evinde karantinada bulunan Brezilyalı eski futbolcu, yıllar önce Pavel Nedved ve Diego Simeone'ye attığı çalımı bu kez arkadaşına attı.

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