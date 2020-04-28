28 Nisan 2020, Salı
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Pentagon'dan tüyler ürperten paylaşım! 3 UFO görüntüsü paylaşıldı!
Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı 2004 ve 2015'te donanmaya ait uçaklardan çekilmiş ve UFO'lara ait olduğu iddia edilen görüntüler paylaştı. Bu görüntüler tüm dünyada büyük şok yarattı. Peki, Ufo görüntüleri doğru mu? İşte Pentagon'un paylaştığı o görüntüler...
28.04.2020
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