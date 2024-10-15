Bursaspor kalecisi Anıl Atağ: Batalla muhteşem bir insan!
Son dakika spor haberi: TFF 3. Lig ekiplerinde Bursaspor'un kalesini koruyan Anıl Atağ, A Spor konuğu oldu. İşte Atağ'ın sözleri...
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