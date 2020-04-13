Bilal Kısa: Erken çıkış yakalasaydım çok farklı yerlerde olabilirdim

2015/2016 sezonunda Galatasaray forması giyen ve kariyerini TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor'da sürdüren Bilal Kısa, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Kariyeri boyunca inişli çıkışlı bir performans sergilediğin söyleyen tecrübeli futbolcu, "Daha erken bir çıkış yakalasaydım çok farklı yerlerde olabilirdim." dedi.

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