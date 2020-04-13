13 Nisan 2020, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Cristiano Ronaldo çalışmalarını çocuklarıyla sürdürüyor
Corona virüsü salgını dolayısıyla liglere verilen arada ailesiyle birlikte satın aldığı adada karantinada bulunan dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, evinde çalışmalarını sürdürüyor. Antrenman disiplini ile bilinen Portekizli yıldız, bir yandan çalışmalarını sürdürürken diğer yandan da çocuklarıyla eğleniyor.
13.04.2020
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Cristiano Ronaldo çalışmalarını çocuklarıyla sürdürüyor
- Beşiktaş'ın yol haritası belli oldu
- Beşiktaş topu Talisca'ya attı
- Cenk Gönen: Erol Bulut ileride çok başarılı olacak
- Beşiktaş'ın yol haritası belli oldu
- "İleride Türkiye'de teknik direktörlük yapmak istiyorum"
- Cristiano Ronaldo çalışmalarını çocuklarıyla sürdürüyor
- Ahmet Ağaoğlu: Süper Lig'in geleceğiyle ilgili 4 ihtimal var
- Altay Bayındır: Takım olarak iyi reaksiyon gösteremedik
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...