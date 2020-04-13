Cristiano Ronaldo çalışmalarını çocuklarıyla sürdürüyor

Corona virüsü salgını dolayısıyla liglere verilen arada ailesiyle birlikte satın aldığı adada karantinada bulunan dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, evinde çalışmalarını sürdürüyor. Antrenman disiplini ile bilinen Portekizli yıldız, bir yandan çalışmalarını sürdürürken diğer yandan da çocuklarıyla eğleniyor.

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