Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Avrupa Konseyi 17. Spordan Sorumlu Bakanlar Konferansı'na video mesaj
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da düzenlenen Avrupa Konseyi 17. Spordan Sorumlu Bakanlar Konferansı'na video mesaj gönderdi. "Türkiye'yi bir spor ülkesi haline getirecek adımları atmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullanan Başkan Erdoğan, "Çatışmaların ve savaşların küresel gündemi meşgul ettiği günümüzde, sporun birleştirici, kucaklaştırıcı yönüne daha fazla ihtiyaç duyuyoruz." şeklinde konuştu.
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