Call of Duty'nin yeni oyunu Modern Warfare 2
Call of Duty'nin yeni oyunu Modern Warfare 2 videosu yayınlandı
28 Ekim'de çıkması beklenen dünyaca ünlü video oyunu serisi Call of Duty'nin yeni oyunu Modern Warfare 2 için geri sayım başladı. Oyun içinden paylaşılan görüntüler ise gerçek hayattaki benzerliği ile oyun severleri büyüledi. İşte o video...
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