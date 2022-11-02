Başkan Erdoğan'dan Türk Futbol Tarihi Sergisi'nde önemli açıklamalar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi açılışında konuştu. Erdoğan, "Sergimiz 'futbol kardeşliktir' temasıyla oluşturuldu ama esas olan rekabeti sahada bırakan sporcu ve seyircilerin dostluğudur." dedi.
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
13:07
Başkan Erdoğan'dan Türk Futbol Tarihi Sergisi'nde önemli açıklamalar 02 Kasım 2022 | 12:00
02:23
Halit Kıvanç'a son veda! 27 Ekim 2022 | 12:00
02:38
00:41
Modern Warfare 2 videosu yayınlandı 22 Ekim 2022 | 12:00
05:04
USPA ile haftanın en şık hareketleri | İZLE 21 Ekim 2022 | 12:00
04:44
2. tur maçlarında öne çıkan anlar | İZLE 30 Eylül 2022 | 12:00
00:45
Yalnız Kurt - 2. Fragman 21 Ekim 2022 | 12:00
00:34
Milli sporcudan Kazak sporculara Türk bayrağıyla cevap verdi 20 Ekim 2022 | 12:00