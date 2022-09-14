Başkan Recep Tayyip Erdoğan Yasemin Adar Yiğit'i tebrik etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Yasemin Adar Yiğit’i telefonla arayarak tebrik etti.
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:32
Başkan Erdoğan Yasemin Adar Yiğit'i tebrik etti 14 Eylül 2022 | 12:00
00:37
Rıza Kayaalp'in kızı Ay Vera babasının dünya şampiyonluğunu ekran başından kutladı! 14 Eylül 2022 | 12:00
00:39
Azeri güreşçi Ermeni rakibini yere serdi! 14 Eylül 2022 | 12:00
06:06
Ayşe Begüm Onbaşı A Spor'a konuştu! 08 Eylül 2022 | 12:00
15:51
4. Dünya Göçebe Oyunları tanıtım toplantısı gerçekleştirildi! 06 Eylül 2022 | 12:00
00:20
TFF binasına silahlı saldırı! İşte o görüntüler 02 Eylül 2022 | 12:00
06:14
"TFF'ye ateş açan zanlılar yakalandı" 01 Eylül 2022 | 12:00
02:32
TFF binasına silahlı saldırı! 01 Eylül 2022 | 12:00