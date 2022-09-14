Rıza Kayaalp'in kızı Ay Vera babasının dünya şampiyonluğunu ekran başından kutladı! İşte o anlar...
Milli güreşçi Rıza Kayaalp, başkent Belgrad'da düzenlenen şampiyonanın grekoromen stil 130 kilo finalinde, İranlı Amin Mirzazadeh'i geçerek beşinci kez dünya şampiyonu oldu. Bu mücadeleyi başarılı güreşçinin kızı Ay Vera, televizyondan Türk bayrağıyla izledi ve babasını destekledi. İşte o anlar...
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