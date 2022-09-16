Dünya şampiyonu Yasemin Adar Türkiye'ye döndü
Sırbıstan'da ikinci kez dünya şampiyonu olan Yasemin Adar, Türkiye'ye döndü. Adar, şampiyonlukla ilgili düşüncelerini paylaştı. Adar, "2017 yılının ardından 2022 yılında da Dünya şampiyonu oldum. İnşallah önümüzdeki yıllarda 2024 Paris Olimpiyatlarında da altın madalya almak istiyorum. Cumhurbaşkanımıza ve bakanımıza buradan teşekkür ediyorum" dedi.
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