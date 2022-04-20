Başkan Recep Tayyip Erdoğan sporcularla iftarda buluştu: Sporda fetret dönemi bitti!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sporun Yıldızları İftar Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Spordaki başarıların tesadüf olmadığını belirten Başkan Erdoğan, "Sporda fetret dönemi bitti" ifadelerini kullandı. İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının tamamı...
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