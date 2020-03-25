25 Mart 2020, Çarşamba
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Başkan Erdoğan ulusa seslendi: 2-3 hafta içinde yayılmayı kırabiliriz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, corona virüsü salgınıyla ilgili ulusa sesleniş konuşması gerçekleştirdi. Erdoğan, vatandaşlara evde kalmaları yönünde çağrıda bulunarak, 2-3 hafta içerisinde yayılmanın kırılabileceğini söyledi.
25.03.2020
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