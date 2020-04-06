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Ronaldinho'dan ailesine videolu mesaj

Sahte pasaport düzenlediği gerekçesiyle Paraguay'da tutuklanan Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldinho, hapishaneden ailesine ilk kez videolu mesaj gönderdi.
06.04.2020
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Brezilyalı eski futbolcu Ronaldinho ile kardeşi Roberto, sahte evrakla ülkeye giriş yapmak suçundan geçtiğimiz ay gözaltına alındı. 2015 yılında koruma altında olan bir gölde yasadışı olarak balık çiftliği kuran Ronaldinho'nun 8.5 milyon dolarlık cezayı ödememesi nedeniyle 2018 yılında pasaportuna el konulmuştu. Kendi isimlerine düzenlenmiş sahte pasaport ile Paraguay'a giriş yaptıkları tespit edilen Ronaldinho ile kardeşi Roberto, konakladıkları otelde polis ekiplerince gözaltına alınıp daha sonra tutuklanarak hapishaneye gönderildi. Daha önce hapishane bahçesinde gerçekleştirilen maçta görüntülenen Ronaldinho, bu sefer videolu mesaj çekerek ailesine iyi olduğunu bildirdi.

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