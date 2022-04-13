Brezilya futbolunda skandal görüntüler! Kadın hakeme kafa atıldı
Brezilya'da oynanan Nova Venecia - Desportiva ES maçında meydana gelen olayda Desportiva Es Teknik Direktörü Rafael Soriano sinirlerine hakim olamadı. Müsabakanın hakemi Arthur Gomes Rabelo arasında geçen tartışmayı ayırmak isteyen kadın çizgi hakemi Marcielly Netto'ya kafa atan Rabelo'nun o görüntüleri izleyenleri şoke etti. İşte o anlar...
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