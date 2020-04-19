Avusturyalı şampiyon boksör Müslüman oldu

Avusturya’nın şampiyon dövüşçüsü Willi Ott, Müslüman oldu. Sosyal medya hesabından Kelime-i Şehadet getirdiği görüntüyü paylaşan Ott, "İslam inancıyla hem fiziksel hem de zihinsel anlamda çok daha güçleneceğimi hissediyorum" dedi.

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