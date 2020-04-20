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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve futbolculardan 'Evde Kal' mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan videoda 'Evde Kal Türkiye' mesajını verdi. Futbolcular da videoda yer aldı.
20.04.2020
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