18 Nisan 2020, Cumartesi

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

UEFA ligleri devam ettirecek mi? Haldun Domaç açıkladı

A Spor yorumcusu Haldun Domaç, Gün Ortası programına canlı bağlanarak corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen liglerin geleceğiyle ilgili konuştu. TFF Başkanı Nihat Özdemir ile bir görüşme gerçekleştirdiğini söyleyen Domaç, Özdemir'in UEFA'nın sezonu bu sezon içerisinde bitirmek istediğini ve kendilerinin de bu görüşte olduğunu belirttiğini dile getirdi.
18.04.2020
ABONE OL

DİĞER
UEFA ligleri devam ettirecek mi? Canlı yayında açıkladı UEFA ligleri devam ettirecek mi? Canlı yayında açıkladı 18.04.2020
Karagümrük taraftarlarından sağlık çalışanlarına büyük sürpriz! Karagümrük taraftarlarından sağlık çalışanlarına büyük sürpriz! 18.04.2020
Mesut Özil'den 'Evde Kal' paylaşımı! Mesut Özil'den 'Evde Kal' paylaşımı! 17.04.2020
Türkiye'de ligler ne zaman başlayacak? Yılmaz Vural açıkladı Türkiye'de ligler ne zaman başlayacak? Yılmaz Vural açıkladı 16.04.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Oyuncuların geçmiş alacakları fedakarlığa dahil olmamalı "Oyuncuların geçmiş alacakları fedakarlığa dahil olmamalı" 15.04.2020
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'filyasyon' açıklaması Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'filyasyon' açıklaması 14.04.2020
İtalya'da 2021'e kadar seyirci yok İtalya'da 2021'e kadar seyirci yok 14.04.2020
Ramazan Civelek: Süper Lig'de oynamak istiyorum Ramazan Civelek: Süper Lig'de oynamak istiyorum 14.04.2020
İsmail Baki Tuncer'den güldüren Aziz Yıldırım taklidi İsmail Baki Tuncer'den güldüren Aziz Yıldırım taklidi 14.04.2020
Yusuf Şimşek: Aziz Yıldırım bana haciz gönderdi Yusuf Şimşek: Aziz Yıldırım bana haciz gönderdi 13.04.2020
Erken çıkış yakalasaydım çok farklı yerlerde olabilirdim "Erken çıkış yakalasaydım çok farklı yerlerde olabilirdim" 13.04.2020
Cristiano Ronaldo çalışmalarını çocuklarıyla sürdürüyor Cristiano Ronaldo çalışmalarını çocuklarıyla sürdürüyor 13.04.2020
Başkan Erdoğan yeni sokağa çıkma yasağını açıkladı Başkan Erdoğan yeni sokağa çıkma yasağını açıkladı 13.04.2020
Özgür Can Özcan: Genç oyuncuya tahammül edilmiyor Özgür Can Özcan: Genç oyuncuya tahammül edilmiyor 12.04.2020
Rüştü Reçber son testlerinin negatif çıktığını duyurdu Rüştü Reçber son testlerinin negatif çıktığını duyurdu 12.04.2020
Bakan Koca müjdeyi verdi! Sayı ilk kez azaldı Bakan Koca müjdeyi verdi! "Sayı ilk kez azaldı" 12.04.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Merih Demiral ile ilgili şok gerçek! Fenerbahçe'den ayrılık sebebi...
Eski Galatasaraylı Fenerbahçe yolunda! Girişimler başladı
Fenerbahçe'den sürpriz transfer! 20'lik yıldız bedelsiz gelecek
Eski Beşiktaşlı Bobo'dan Sergen Yalçın'a flaş sözler! "Beşiktaş seviyesinde değil"
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'na Damien Comolli görevi! Tek telefonu yeter
Süper Lig ekibinden Mustafa Kapı'ya kanca! Fenerbahçe denmişti ancak...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör