UEFA ligleri devam ettirecek mi? Haldun Domaç açıkladı

A Spor yorumcusu Haldun Domaç, Gün Ortası programına canlı bağlanarak corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen liglerin geleceğiyle ilgili konuştu. TFF Başkanı Nihat Özdemir ile bir görüşme gerçekleştirdiğini söyleyen Domaç, Özdemir'in UEFA'nın sezonu bu sezon içerisinde bitirmek istediğini ve kendilerinin de bu görüşte olduğunu belirttiğini dile getirdi.

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