09 Aralık 2021, Perşembe
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Avcı, Mike Tyson'ı deviren boksörü darmaduman etti!
Serdar Avcı, daha önce Mike Tyson’ı nakavt eden Danny Williams’ı sayı üstünlüğü ile mağlup etti. İlk 3 rauntta üstünlüğü rakibine bırakmayan Serdar Avcı, Danny Williams’ın son raunttaki atağına rağmen sayı ile müsabakanın kazananı oldu. Birçok önemli başarıya imza atan Avcı, WBC Asya Gümüş Kemer maçı öncesinde önemli bir galibiyet aldı. Serdar Avcı, 22 Aralık’ta WBC Gümüş Kemer karşılaşmasına çıkacak.
09.12.2021
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