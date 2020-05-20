20 Mayıs 2020, Çarşamba

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Arda Turan'dan 19 Mayıs gafı

Tecrübeli futbolcu Arda Turan, sosyal medya hesabından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamak isterken "19 Mayıs Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" ifadelerini kullanınca sosyal medyada gündem oldu.
20.05.2020
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