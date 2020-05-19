Statlarda 19 Mayıs coşkusu! Başkan Erdoğan İstiklal Marşı'na eşlik etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ülkenin dört bir yanında bulunan milli sporcular, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla saat 19.19'da hep birlikte İstiklal Marşı'nı okudu.

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