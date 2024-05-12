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Antonio Rüdiger'den Arda Güler'e büyük övgü! "Türk elmas"

Real Madrid İspanya La Liga şampiyonluğunu kutlarken bu kutlamalar esnasında Antonio Rüdiger'in milli yıldızımız Arda Güler hakkında söylediği sözler dikkat çekti. Rüdiger, genç yeteneğe "Türk elmas" diye seslendi. İşte o anlar...

12 Mayıs 2024 | 14:16
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