Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin Süper Kupa'da oynanacak olan Beşiktaş maçı öncesi A Spor'a konuştu!

Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin, TFF Süper Kupa'da Beşiktaş ile oynanacak olan karşılaşma öncesinde A Spor'a açıklamalarda bulundu. Kupayı Antalyaspor müzesine götürmeyi çok istediği ifade eden Şahin, "İnşallah Antalya'ya döndüğümüzde elimizde kupayla döneriz ancak karşımızda çok değerli ve büyük bir kulüp var" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

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