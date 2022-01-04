04 Ocak 2022, Salı
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Hakan Özmert'ten Beşiktaş - Antalyaspor maçı öncesi Önder Karaveli sözleri!
Antalyaspor kaptanı Hakan Özmert, TFF Süper Kupa finalinde Beşiktaş ile oynayacakları maç öncesi A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli ile ilgili de konuşan tecrübeli futbolcu, "Başakşehir'de oynadığım dönemde Önder Hoca, Başakşehir'de antrenördü. Kendisinde kariyerinde başarılar diliyorum, umarım başarılı olur." ifadelerini kullandı.
04.01.2022
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