Hakan Özmert'ten Beşiktaş - Antalyaspor maçı öncesi Önder Karaveli sözleri!

Antalyaspor kaptanı Hakan Özmert, TFF Süper Kupa finalinde Beşiktaş ile oynayacakları maç öncesi A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli ile ilgili de konuşan tecrübeli futbolcu, "Başakşehir'de oynadığım dönemde Önder Hoca, Başakşehir'de antrenördü. Kendisinde kariyerinde başarılar diliyorum, umarım başarılı olur." ifadelerini kullandı.

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