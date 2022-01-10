10 Ocak 2022, Pazartesi

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Çıldır Gölü'nde futbol keyfi

10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle yüzeyi tamamen buzla kaplı Çıldır Gölü üzerinde futbol müsabakası yapıldı. Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölü olan ve kış aylarında yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü'nde 10 Ocak Çalışan Gazeteciler nedeniyle bir araya gelen idareciler ile gazeteciler göl üzerinde futbol oynamanın keyfini yaşadı.
10.01.2022
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Karın, buzun ve beyazın güneşle kucaklaştığı Çıldır Gölü kış aylarında yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Kars ile Ardahan il sınırları içinde yer alan ve 123 kilometrekare alanıyla Doğu Anadolu Bölgesinin en büyük tatlı su ve Van gölünden sonra ikinci gölü konumunda olan ve yüzeyi tamamen donan Çıldır Gölünde turistler, Eskimo usulü balık tutarak, atlı kızaklarda Çıldır Gölü'nü dolaşarak, drift yaparak tadını çıkarıyorlar.

Kalınlığı 30 santimetreyi bulan buzda futbol keyfi
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü anısına Ardahanlı gazeteciler ile Ardahanlı İdareciler bu özel günde Çıldır gölü üzerinde futbol müsabakasında karşı karşıya geldi.


Ardahan Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Kılıç, müsabaka sonrası yaptığı konuşmada, ''10 Ocak İdareciler ve Gazeteciler günü münasebetiyle Çıldır gölü üzerinde güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Burada maksat günün anlam ve önemini hem anımsatmak, anlamak hem de günü beraber geçirmekti. Güzel bir etkinlikti, emeği geçenlere teşekkür ediyorum.''

Çıldır Kaymakamı Fatih Bayrak ise, ''10 Ocak İdareciler ve Gazeteciler günü münasebetiyle organize edilen maçı Türkiye'nin en büyük buz pisti olan Çıldır Gölü üzerinde yaptık. Bu organizasyonu gerçekleştiren arkadaşları tebrik ediyorum'' dedi.
Serhat Ardahan Derneği Başkanı Deniz Başlı'da, ''Yüzeyi tamamen donan ve tüm Türkiye'ye ev sahipliği yapan Çıldır Gölü üzerinde etkinlik yapmayı planladık. Çıldır Gölü'nün tanıtımı için sürekli buradayız. Buradan yaptığımız haberlerle Çıldır gölü başta olmak üzeri bu bölgenin tanıtımını sağlıyoruz. 10 Ocak İdareciler ve Gazeteciler günü münasebetiyle bu etkinliği gerçekleştirmeyi planladık. İdareciler ve Gazetecileri bu güzel günde bira araya getirdik. Güzel bir etkinlikti.'' Şeklinde konuştu.


Etkinliğe Ardahan Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Kılıç, Çıldır Kaymakamı Fatih Bayrak, Çıldır Belediye Başkanı Yakup Azizoğlu ve Çıldır Gençlik Spor Müdürü Adnan Korkut katıldı.

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