ABD'nin Florida eyaletinde gerçekleşen Ian Kasırgası'nın etkisi görüntülere yansıdı!
ABD'nin Florida eyaletinde 240 km hıza ulaşan Ian Kasırgası'nın görüntüleri trafik kameralarına yansıdı. Felaketin görüntüsü durumu ortaya koyacak cinsten...
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